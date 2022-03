Elezioni regionali, incontro a Catania tra Musumeci e Cuffaro

In vista delle prossime elezioni regionali siciliane, il presidente Nello Musumeci lavora per allargare il campo della coalizione di centrodestra a suo sostegno. Domani il governatore incontrerà Totò Cuffaro, da mesi impegnato a far radicare la Democrazia cristiana nuova.

I due, annuncia Cuffaro in una nota, si vedranno domani al PalaRegione di Catania. “Riconosciamo e apprezziamo la sensibilità del presidente della Regione nel volere incontrare la Dc Nuova, partito che sta crescendo anche se in atto non è componente della coalizione di governo – dichiara Cuffaro – con Musumeci vorremmo ragionare su ciò che è utile per la Sicilia e per gli interessi dei siciliani e discutere del futuro di una coalizione che credo sia importante che rimanga unita e coesa”.