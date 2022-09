Elezioni, Renzi “Forza Italia arriverà molto dietro al terzo polo”

FIRENZE (ITALPRESS) – In Italia "c'è una delle peggiori destre europee. Forza Italia arriva molto dietro il Terzo Polo. Pezzi di Forza Italia voteranno noi perché si vergognano di mandare la Meloni a Palazzo Chigi". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel corso di una iniziativa elettorale a Firenze. "Giorgia Meloni è accusa di essere fascista – ha aggiunto Renzi – non lo dicono, lo fanno capire. Io non credo che la Meloni sia fascista anche se molta gente voterà per noi perche' non vuole votare la fiamma" che è nel simbolo di Fratelli d'Italia. "Meloni prende come punto di riferimento Tremonti e non è un grande biglietto di visita per la comunità internazionale. Lei è il contrario del patriottismo. Quando rivendica di non aver votato il Pnrr dimostra di non fare l'interesse degli italiani ma di chi pensa che gli italiani siano un problema". (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – xb8/fag/red 01-Set-22 22:31