Elezioni, Salvini “Sinistra unita solo per sconfiggere il Centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – "Il Centrodestra è unito per fare alcune cose: la pace fiscale, la flat tax al 15% che vorremmo estendere anche ai lavoratori dipendenti. A Sinistra si sono messi insieme dicendo 'non andiamo d'accordo su niente, ma l'importante è sconfiggere Salvini e il centrodestra'. Penso che gli italiani meritino coerenza". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Zona Bianca" su Rete4. "Il Centrodestra ha una priorità: fermare la legge Fornero e avviare quota 41, per aiutare i sessantenni a godersi il riposo e i ventenni a entrare nel mercato del lavoro". Per Salvini, pii, Se il centrodestra vincerà le elezioni, il reddito di cittadinanza "sarà modificato. Non dico cancellato, sarà lasciato a chi non può lavorare, come strumento di aiuto: penso ai disabili, a coloro che non possono lavorare e devono essere aiutati e protetti. Siccome ci sono un milione di italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza e potrebbero lavorare, pensiamo sia giusto che, se rifiuti una offerta di lavoro, poi perdi il diritto ad averlo, per rispetto di chi si alza alle 6 della mattina e quei soldi se li va a guadagnare in fabbrica. Quindi aiutare chi non può lavorare è sacrosanto, accompagnare per qualche mese chi perde il lavoro – in attesa di trovarne un altro – è giusto, ma lasciare per due, tre, quattro anni un assegno da centinaia di euro per non far nulla è assolutamente immorale nei confronti dei pensionati e del lavoratori". E ancora, un passaggio sul Covid. "L'impegno è garantire la scuola in presenza per tutti. Ci sono impianti di aerazione, ci sono modi per arginare eventuali ricadute del Covid. Dal prossimo autunno, voglio sperare che la didattica a distanza sia un ricordo dei drammi del passato. Archiviare le politiche di Speranza e Lamorgese è qualcosa su cui sento di potermi impegnare: la scuola è un diritto per tutti, nessuno escluso". (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – xi2/fag/red 04-Ago-22 22:41