Elvis Costello, a gennaio il nuovo album “The Boy Named If”

ROMA (ITALPRESS) – Il 14 gennaio 2022 Elvis Costello & The Imposters pubblicano "The Boy Named If", il nuovo album di canzoni contraddistinto da intense melodie, assoli di chitarra e ritmo incalzante. E' preceduto dall'uscita di una nuova canzone in puro stile rock & roll: "Magnificent Hurt". "Il titolo completo di questo disco è "The Boy Named If (And Other Children's Stories)". "IF è il soprannome del tuo amico immaginario; il tuo io segreto, quello che sa tutto quello che neghi, quello che incolpi per le stoviglie in frantumi e i cuori che spezzi, anche il tuo", spiega Costello Parlando del contenuto dei testi del disco, Costello ha aggiunto: "C'è stato un tempo, quando non sapevo cosa potesse provocare un bacio e non osavo nemmeno immaginarlo, la strada da percorrere era un mistero; una partenza da quello stato magico chiamato innocenza attraverso il dolore che porta al piacere. Per non parlare del senso di colpa e della vergogna e di tutti quegli inutili orpelli che devi gettare in mare prima di salpare con la tua barca dei sogni". Il disco, pubblicato da Emi (Capitol Records negli Stati Uniti), sarà disponibile anche in Cd Ltd Edition con un libro di 88 pagine. Questa edizione presenta tredici racconti illustrati, che hanno gli stessi titoli delle canzoni del disco. I testi delle canzoni si trovano accanto alle immagini colorate, accattivanti, a volte macabre, della matita di Eamon Singer. Costello ha aggiunto: "A chi ascolterà attentamente questi racconti, qualunque cosa possa vi possa arrivare, è stata scritta per voi e per rendere la vita di queste canzoni un po' meno solitaria".