Emanuele Beltrame porta Volevo fare il ballerino al teatro Convento cabaret

Immaginate uno spettacolo con tanti protagonisti ma uno solo destinato alla danza. Questa è la base surreale intorno a cui si sviluppa “Volevo fare il ballerino”, che l’attore nazionale Emanuele Beltrame porterà il 15 aprile alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.

Si vedrà a non uno spettacolo con gli attori in scena e il pubblico seduto, ma uno show dove non si capisce chi è pubblico, chi è attore. Il mattatore Emanuele Beltrame porterà sul palcoscenico una carrellata di personaggi: l’avvocato Neroni, donna Carmelinda, il mago mentalista, Cristianona la venditrice di prodotti per il benessere, il cartomante Franco Pippa, e tanti altri. A regolare questa marmaglia di personaggi sul palco anche Rosanna Prestigiacomo, conduttrice di un talk show dai toni e dai ritmi tutt’altro che normali.

Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. Per prenotare, telefonare al 345 217 6618 o al 3397166425.