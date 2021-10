Emergenza bare a Palermo, Salvini: “Mai vista una situazione del genere”

PALERMO (ITALPRESS) – “Bare accatastate ai Rotoli? Bisogna risolvere in fretta questa situazione anche perchè non può che peggiorare, quindi porterò la questione anche sul tavolo del Governo. Fin qui è mancata la pianificazione. Non possiamo lamentarci, dare degna sepoltura ai morti non può essere terreno di battaglia politica, chiederò io personalmente ai ministri della Lega, adesso c’è la manovra economica, di trovare dei soldi per l’emergenza. Qui il problema non sono i soldi ma gli spazi ed il personale. Sono stato a vedere le centinaia di bare insepolte, fra poco è la ricorrenza del 2 novembre, diciamo che anche oggi avvicinarsi è complicato per vari motivi che potete immaginare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita al cimitero dei Rotoli a Palermo.

“Qui ci saranno migliaia di donne e uomini che verrano a salutare i loro morti fra 19 giorni, dobbiamo fare l’impossibile tutti insieme per risolvere almeno una parte del problema. C’è anche carenza di personale, è un comune in predissesto, c’è il problema dei bilanci truccati quindi diciamo che non mancano i problemi. Mi impegno a trovare a livello nazionale dei soldi, il problema è che se hai dei soldi ma non hai gli spazi contano poco. Però è la prima volta in tanti anni che trovo una situazione del genere, ho girato l’Italia per tanti anni ed una situazione così non l’ho mai vista in nessuna città italiana”.

