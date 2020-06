Emergenza per Lampedusa e Linosa, Varchi (FdI): “Buona notizia per cittadini e imprese”

“La dichiarazione dello stato di emergenza di Lampedusa e Linosa è una buona notizia per cittadini, lavoratori e imprese delle isole Pelagie che tanto hanno sofferto a causa dell’emergenza sanitaria e altrettanto stanno soffrendo la situazione economica legata soprattutto al turismo”. Lo afferma Carolina Varchi, deputata nazionale di Fratelli d’Italia.

“Da tempo combattiamo una battaglia per cittadini e aziende delle Pelagie, tanto che abbiamo depositato un emendamento nel decreto rilancio che prevede la concessione alle imprese locali di finanziamenti a tasso zero fino a 12 anni per la riqualificazione e il rilancio dell’offerta turistica o la possibilità di optare per contributi a fondo perduto – aggiunge Varchi -. Inoltre ai lavoratori a tempo determinato, che hanno prestato attività nel 2019, nelle imprese locali il riconoscimento di una indennità mensile di 600 euro. Voglio ringraziare il presidente della Regione Nello Musumeci che ha posto all’attenzione del presidente del consiglio dei ministri una questione fondamentale, fino alla formale dichiarazione dello stato di emergenza, mi auguro ora – conclude Varchi – che tutte le forze parlamentari possano sostenere la proposta di Fratelli d’Italia a sostegno di una battaglia che non ha colore politico, ma che è rivolta ad una popolazione fortemente colpita e penalizzata dall’emergenza sanitaria”.