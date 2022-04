Energia, Gelmini “In arrivo un nuovo intervento da 6 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – "Il governo è al lavoro sul grande tema dell'energia. Il governo ha già stanziato 21 miliardi e un nuovo decreto è in via definizione per un intervento di altri 6 miliardi. Con il ministro degli Esteri e con il ministro della Transizione ecologica stiamo concludendo nuovo accordi e organizzandoci per nuovi stoccaggi di gas". Così la ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo all'assemblea generale di Unindustria. -Photo credit: agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xc6/ads/mgg/red 28-Apr-22 16:07