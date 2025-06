Equitazione, il palermitano Andrea Vitale nuovo campione regionale di salto ostacoli

PALERMO (ITALPRESS) – Andrea Vitale è il nuovo campione regionale siciliano assoluto di salto ostacoli. Il cavaliere palermitano si è aggiudicato il titolo oggi sui campi del Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo (Trapani), sede della manifestazione di interesse regionale organizzata dal Comitato Fise Sicilia. In sella a Karat van de Noordheuvel, il cavaliere e istruttore di Jumping Villa Albanese ha chiuso le tre giornate di campionato con un totale di 4,70 penalità.

Unico doppio netto della giornata conclusiva, Vitale è stato protagonista di una terza prova, quella che ha chiuso il campionato, davvero impeccabile, mettendo a segno un doppio netto che sommato alle ottime prove delle prime due giornate hanno consegnato al palermitano il primo gradino del podio del campionato maggiore. Al termine di una gara davvero al cardiopalma e aperta fino all’ultima barriera, la medaglia d’argento è andata a un altro palermitano: Giuseppe Genuardi che in sella a La Peppa ha totalizzato 7,26 penalità. In testa fino all’inizio dell’ultima prova, Genuardi, tesserato anche lui per Jumping Villa Albanese, ha ceduto il passo al suo istruttore (Vitale) a causa di un errore nella prima delle due manche della finale.

Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo al collo nel campionato assoluto per una giovanissima amazzone: la siracusana Isabella Cinquegrana, unica – insieme a Vitale – a riuscire a inanellare due netti nella prova conclusiva del campionato. In sella a Gavita V, l’amazzone del C.E. Aretuseo ha concluso il suo campionato con un totale di 12,06 penalità.

È andato – invece – a Marco Crimi in sella a Kasalla 3 il campionato regionale assoluto 1° grado. Il giovane cavaliere palermitano dell’Horsing Club e componente della squadra siciliana di recente impegnata a Piazza di Siena, ha concluso il suo campionato con un totale di 9,03 penalità sul primo gradino del podio. La medaglia d’argento è andata al collo dell’altra palermitana del Riders Club e anche lei componente del team siciliano di Piazza di Siena, Beatrice Infantino. In sella a Nala l’amazzone del Riders Club ha chiuso con un totale di 14,54 penalità. Terzo posto ancora palermitano grazie al bronzo di Eleonora Emanuele in sella a Luna. L’amazzone dell’Horsing Club ha concluso il campionato riservato ai possessori del 1° grado con 15,22 penalità totali.

A consegnare le medaglie sono stati il presidente del Comitato Regionale, Flavio Sinagra e i consiglieri del Comitato Regionale Fise Sicilia. Insieme a loro, a complimentarsi con i vincitori, il vicepresidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Ettore Artioli. “Il campionato regionale di salto ostacoli 2025 – ha detto Flavio Sinagra – ha dato al nostro Comitato diverse conferme. La prima è che il salto ostacoli nella nostra regione è vivo e può contare su cavalieri, amazzoni e cavalli dalle grandi qualità tecnico agonistiche. La seconda – ha sottolineato il presidente del Comitato Regionale – è la Sicilia dispone di impianti in grado di dare vita a manifestazioni di altissimo livello garantendo ai partecipanti, sia cavalli che cavalieri, una qualità di servizi paragonabili ai concorsi che si svolgono nel resto d’Italia. Dal punto di vista sportivo abbiamo assistito a tre bellissime giornate di sport. Il campo ha consegnato le medaglie, dietro le quali ci sono sacrifici, allenamento e ore trascorse con i cavalli. È questo il bello del nostro sport – ha concluso Sinagra – la cui caratteristica principale è che si pratica insieme a un altro essere vivente”.

– foto Horse Photo –

(ITALPRESS).