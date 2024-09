Equitazione, Schifani inaugura Internazionali Sicilia “Edizione rafforzata”

PALERMO (ITALPRESS) – Con la cerimonia dell’alzabandiera si è ufficialmente aperta, stamane, al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo, la 60^ edizione degli “Internazionali di Sicilia”, dove da oggi e sino a domenica sarà in gara una qualificata e numerosa partecipazione di amazzoni e cavalieri provenienti da nove diversi Paesi. Gli “Internazionali” saranno seguiti la prossima settimana – da giovedì 26 a domenica 27 – dalla 39^ edizione della “Coppa degli Assi”. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, l’Assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, e l’assessore comunale all’Ambiente, Pietro Alongi. “L’anno scorso abbiamo riportato a Palermo, dopo 12 anni di assenza, questa grandissima competizione internazionale e oggi prende il via una seconda edizione ancora più rafforzata – ha detto il governatore – . La Regione, attraverso le sue strutture, ha contribuito sia finanziariamente che operativamente per far crescere questa iniziativa e, ovviamente, ringrazio anche l’amministrazione comunale. Il mio auspicio, come certamente quello del Comune, è di potere utilizzare questo polmone verde ben attrezzato anche per altre manifestazioni e non soltanto una volta l’anno. Ci impegneremo affinchè diventi un punto di ritrovo per i palermitani e per i sicilian”, ha aggiunto.

Venerdì 20 sono in programma sette gare, due delle quali sul campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba”, le altre su quello in sabbia intitolato alla memoria del piccolo “Giuseppe Di Matteo”. “Si tratta di una vetrina importante – ha sottolineato Tamajo -, uno spazio recuperato totalmente grazie al Comune di Palermo che si è prodigata per riqualificare uno spazio importante per questa città. La sinergia tra le varie istituzioni quando è autentica porta risultati importanti. Essere qui per la seconda edizione per noi è un momento importante perchè abbiamo sostenuto e finanziato questo evento e abbiamo cercato di intercettare questo mondo e portarlo qui a Palermo. Insieme all’assessore Alongi abbiamo dato la possibilità a tanti appassionati di questo sport di poter partecipare a questa tre giorni in questo spazio totalmente recuperato”. Sabato 21, sono in programma nove gare e altre otto domenica. Quella centrale del primo dei due weekend sarà il Grand Prix FEI Longines Ranking C con montepremi di 56.800 euro. “Si tratta di un polmone verde riqualificato e ristrutturato, una struttura all’altezza del compito che dovrà svolgere perchè qui parteciperanno centinaia per la nuova edizione della Coppa degli Assi – ha evidenziato Alongi -. Il Comune in sinergia con la Regione ha fatto un lavoro straordinario. Questo spazio è un polmone verde nel cuore dalla città di Palermo e noi riteniamo che non possa essere utilizzato soltanto in occasione di questi eventi, ma va vissuto e riutilizzato meglio facendolo fruire ai cittadini palermitani, perchè riteniamo che questo sia la vera forza di questo luogo. Lavoreremo insieme con la regione affinchè si sviluppi questa collaborazione per utilizzare al meglio questa struttura tutti l’anno”, ha concluso.

– Foto col3/Italpress –

(ITALPRESS).