Erbil, bersagliere siciliano al comando del battaglione logistico

Erbil, un ufficiale siciliano al comando della guardia al comando del battaglione Servizi e Supporti del contingente italiano in Iraq. La cerimonia di avvicendamento si è svolta a Camp Singara, base italiana in teatro operativo. Il tenente colonnello dei bersaglieri, Giovanni Patti subentra al parigrado Lorenzo Ruggiero, che lascia il comando dopo otto mesi.

All’evento, svoltosi nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e presieduto dal colonnello Piercarlo Miglio, comandante dell’Italian National Contingent Command – Land in Iraq, sono intervenuti i comandanti delle altre unità del contingente italiano di stanza a Erbil ed una rappresentanza del personale militare.

Patti, marsalese e in forza dal 6° reggimento bersaglieri di Trapani, ha svolto numerose missioni in teatri operativi esteri quali il Kosovo, Libano, Afghanistan, Somalia e Niger. Nel 2013 in Afghanistan ha ricevuto dal comandante americano del Provincial Reconstruction Team la medaglia “Navy and Marines Corps Achievement Medal”.

Il battaglione Logistico e Supporti, alle dirette dipendenze del comandante del contingente è costituito prevalentemente da militari dell’esercito italiano con unità dell’aeronautica militare ed è deputato a fornire il supporto logistico e sanitario a tutte le unità delle Forze armate italiane schierate in Iraq. Il reparto schierato ad Erbil consente a tutte le articolazioni del contingente italiano di vivere, muovere ed operare in aderenza al mandato internazionale nell’ambito dell’operazione “Prima Parthica” a supporto della coalizione globale anti Daesh.