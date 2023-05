Erdogan vince le elezioni in Turchia

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Terzo mandato per Recep Tayyip Erdogan, che ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia. Erdogan, a conclusione dello scrutinio dei voti del ballottaggio, ha ottenuto il 52,1% delle preferenze contro il 47,9% dello sfidante Kemal Kilicdaroglu. Lo ha reso noto il presidente della commissione elettorale turca Ysk, Ahmet Yener. Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028. credit photo agenziafotogramma.it (ITALPRESS). vbo/r 28-Mag-23 19:55