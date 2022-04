Erice: sabato 9 aprile cerimonia del Premio letterario “L’Anfora di Calliope”

Entrano nel vivo le iniziative inserite nell’ambito della 6ª edizione del Premio Letterario Internazionale “L’Anfora di Calliope”, organizzato dall’omonima Associazione culturale a Erice, la cui cerimonia di premiazione si terrà sabato 9 aprile, a partire dalle 15.30, nell’Auditorium di Palazzo Sales, nel centro storico di Erice.

Come da tradizione la manifestazione si caratterizza per la collaborazione con le scuole del territorio, e pertanto il 7 aprile alle 10 nell’Istituto “S. Calvino – G.B. Amico” si terrà la presentazione del libro “Non fate i bravi”, di Nadia Toffa, con l’intervento della madre, Margherita Rebuffoni.

Particolarmente soddisfatta la dirigente scolastica Margherita Ciotta: “Ritengo che la collaborazione con il Premio L’Anfora di Calliope sia una importante opportunità formativa per il nostro istituto. L’appuntamento rappresenta, per i nostri studenti, una significativa occasione di confronto su temi di rilievo culturale. Inoltre, l’incontro, ormai tradizionale, con Hafez Haidar è un momento di grande ricchezza per il patrimonio intellettuale della nostra comunità”. L’8 aprile alle 10 nell’Istituto “I. e V. Florio” di Erice verrà presentato “Il bambino di Kiev” – Riflessioni sulla pace con Hafez Haidar, che a seguire, alle ore 12, interverrà anche all’Istituto “S. Calvino – G.B. Amico”.

“Sono lieta che i ragazzi possano confrontarsi con un ambasciatore di pace su un tema così importante quale quello di una via possibile al dialogo tra paesi in conflitto in un momento così carico di tensioni internazionali – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – . Accogliamo con gioia una manifestazione importante ormai entrata nella tradizione del territorio”.

Il 9 aprile alle 10 è in programma la “Scopertura della foglia della pace” di Hafez Haidar presso il Balio di Erice nella “Via della Pace” con il sindaco Daniela Toscano, e alle 15.30 la cerimonia di premiazione nell’auditorium del Convitto Sales; alle 20 cena tipica al ristorante Elimo di Erice per la cui adesione è necessaria la prenotazione, chiamando al 3349569856.