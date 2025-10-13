Ersu Palermo, laboratorio ASMEL su reclutamento e carriere nei Comuni

PALERMO (ITALPRESS) – Prende il via da Palermo, nella Cittadella Universitaria, sede dell’Ersu – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, il ciclo di Laboratori su Reclutamento e Carriere nei Comuni promosso da ASMEL. L’iniziativa costituisce un momento di confronto e aggiornamento per dirigenti, amministratori locali e funzionari pubblici, chiamati a esplorare le opportunità offerte dalla nuova stagione di assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Nel corso dell’incontro, esperti del settore illustrano le principali evoluzioni normative e gli strumenti pratici per affrontare le sfide del reclutamento, della gestione del personale e della valutazione delle performance, in un quadro normativo in costante trasformazione. Il laboratorio dedica ampio spazio anche alle novità del DDL Carriera PA, che punta a percorsi professionali più chiari e valorizzanti, promuovendo merito, mobilità e nuove opportunità di crescita per i dipendenti comunali. Sono previste inoltre le testimonianze dei Comuni che hanno già adottato la procedura ASMEL degli Elenchi di Idonei, grazie alla quale i 4.700 enti aderenti hanno potuto attrarre centinaia di giovani e professionisti qualificati. Tale strumento ha già consentito a oltre un migliaio di candidati di inserirsi stabilmente nelle amministrazioni comunali italiane: oltre l’89% con contratto a tempo indeterminato e un’età media di 39 anni, ben al di sotto della media nazionale di 51. Il ciclo di incontri, curato da ASMEL, proseguirà nelle prossime settimane in diverse città italiane tra cui Siracusa e Capurso (BA), continuando a mettere in rete amministratori, segretari comunali e responsabili del personale per diffondere le opportunità del lavoro pubblico come leva di crescita e innovazione per i territori.

