Esplode un autocompattatore a Catania, ferito l’autista del mezzo. L’incidente è accaduto ad un veicolo della Dusty, l’azienda per la raccolta dei rifiuti, l’uomo è rimasto coinvolto nell’esplosione stava svuotando un cassonetto dell’immondizia.

Lo scoppio è avvenuto in via Don Giovanni Minzoni, a San Giovanni Galermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante le operazioni di svuotamento c’è stato un forte boato e un’esplosione che ha investito l’autista, trasportato al Policlinico per accertamenti. Travolti dall’onda d’urto anche altri due operatori ecologici, oltre a un passante. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi.

Ad avere la peggio è stato proprio l’autista che si trovava a pochi metri dal cassonetto e che ha perso i sensi per alcuni minuti a causa del fumo generato dall’esplosione. Sulla vicenda indaga la polizia.

L’autocompattatore, già riportato nell’autoparco della Dusty e che è rimasto gravemente danneggiato nello scoppio, è stato sequestrato. All’interno è stata trovata una bombola di gas da campeggio. Non è escluso che a provocare la deflagrazione sia stata proprio la bombola e che non fosse l’unica gettata nel cassonetto. Il boato è stato sentito nettamente da tutti i residenti della zona.