Esplosione a Catania, trovato nella notte il disperso

CATANIA (ITALPRESS) – E’ di quattordici feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’esplosione per una fuga di gas dalla rete cittadina in via Galermo, nel quartiere di san Giovanni Galermo, a Catania, dove è crollata una palazzina di tre piani dello Iacp. E’ stato trovato nella notte l’uomo che si temesse potesse essere sotto le macerie dell’edificio crollato. L’uomo, che si era allontanato, si è fatto vivo. Lo ha reso noto il sindaco Enrico Trantino. L’allerta era scattato dopo che un familiare lo aveva cercato dicendo non riuscire a trovarlo, ma qualcuno aveva detto di averlo visto fuggire dopo il boato che ha scatenato anche un incendio.

Intanto, continuano a lavorare tra le macerie dell’esplosione i vigili del fuoco. Solo una breve pausa di qualche ora nella notte e poi subito a scavare per rimuovere le macerie. Le attività di ricerca sotto le macerie hanno dato al momento esito negativo.

