Ettorre resta presidente della Federvela “Ora alzare l’asticella”

ROMA (ITALPRESS) – Alzare l'asticella per confermarsi ad altissimo livello, passando per la promozione e gli investimenti. Questo l'obiettivo di Francesco Ettorre, rieletto presidente della Federazione Italiana Vela per il terzo mandato consecutivo. Un'acclamazione quasi totale, quella ottenuta nel corso dell'assemblea elettiva che si è svolta all'Hotel Ergife di Roma: Ettorre, infatti, ha raccolto il 96,33% delle preferenze sui 490 voti espressi (18 le schede bianche). Un successo anticipato da una standing ovation al termine del discorso di chiusura del quadriennio. "Tantissima partecipazione, tantissimi aventi diritto che sono venuti a votare, questo vuol dire avere attenzione verso questo mondo. Sono particolarmente emozionato per l'affetto che mi è stato dimostrato", ha spiegato il presidente dopo la rielezione. Chiuso un "quadriennio assolutamente fantastico per la federazione", lo sguardo è già rivolto al futuro, per continuare quella crescita di risultati (dalle 81 medaglie ottenute a livello continentale e mondiale nel 2022 alle 108 del 2024) che è il frutto di investimenti e promozione. "Confermarsi è sempre molto complicato, ma abbiamo raggiunto un livello tecnico importante ed è doveroso alzare l'asticella – ha spiegato Ettorre – Lo stiamo già facendo, stiamo ricomponendo le squadre e lo staff tecnico. Poi tanta formazione, come già fatto in questi anni. Sono convinto che con la qualità dei nostri atleti, dei club che sono dietro ai ragazzi, dei gruppi sportivi militari, tutti assieme potremo, se non migliorarci, sicuramente confermare un ottimo livello". Contestualmente è stato eletto il Consiglio federale, che vede Caterina Marianna Banti e Ivan Branciamore in quota atleti, Guido Ricetto in quota tecnici e, in quota affiliati, Fabio Giuseppe Colella, Domenico Foschini, Andrea Leonardi, Maurizio Buscemi, Giuseppe D'Amico, Antonietta De Falco e Nadia Alessandra Meroni. – foto Spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/glb/red 14-Dic-24 16:07