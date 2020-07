Europa League, Inter e Roma potranno incrociarsi solo in finale

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Inter e Roma potranno incrociarsi solo in finale in Europa League. Disegnato a Nyon il tabellone della Final Eight che si disputera' in Germania dal 5 al 21 agosto, con ultimo atto a Colonia. Nerazzurri e giallorossi disputeranno – sempre in Germania – i rispettivi ottavi con Getafe e Siviglia in gara secca mentre negli altri sei accoppiamenti sono in sospeso le sfide di ritorno, in programma fra il 5 e il 6 agosto nelle sedi originarie. Se l'Inter stacchera' il biglietto per i quarti, incrocera' quasi certamente il Bayer Leverkusen (3-1 a Glasgow contro i Rangers) per poi affrontare in semifinale con tutta probabilita' una fra Shakthar Donetsk (gli ucraini devono difendere il 2-1 ottenuto a Wolfsburg negli ottavi) e Basilea, forte del 3-0 calato a Francoforte contro l'Eintracht. La Roma, dovesse superare l'ostacolo Siviglia, trovera' una fra Olympiacos e Wolverhampton (il primo round in Grecia fini' 1-1) e in un'eventuale semifinale il Manchester United. I Red Devils hanno infatti gia' un piede e mezzo nei quarti (5-0 al Lask nella prima gara degli ottavi) e partirebbero favoriti contro Copenhagen o Basaksehir: la gara d'andata in Turchia ha visto i padroni di casa imporsi di misura. (ITALPRESS). glb/pal/red 10-Lug-20 14:04