EUTANASIA, MARCO CAPPATO ASSOLTO PER IL CASO DJ FABO

ROMA (ITALPRESS) – Marco Cappato e' stato assolto perche' il fatto non sussiste, dall'accusa a lui ascritta di aiuto al suicidio. L'esponente dei Radicali era imputato dopo aver accompagnato il 40enne Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo, a morire in una clinica svizzera con la procedura del suicidio assistito. I giudici della Corte d'Assise di Milano hanno accolto la richiesta di assoluzione avanzata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sulla base della sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la non punibilita' del reato di aiuto al suicidio in presenza di determinate condizioni. (ITALPRESS). ads/red 23-Dic-19 20:01