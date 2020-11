Ex Fiat di Termini Imerese, al Mise un nuovo progetto per il rilancio dello stabilimento

Un nuovo progetto per rilanciare l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese ora Blutec. Si chiama S.I.T., acronimo di “Sicilian Innovation Technolgy” ed è stato da poco presentato al ministero per lo Sviluppo Economico, coinvolge cinque grandi partner nazionali ed e’ rappresentato dal Ceo, Luigi Marisi, ingegnere e manager ex Eni ed esperto di energia rinnovabile.

“Il progetto S.I.T. – dice Marisi – parte dalla premessa che lo sviluppo di un territorio si ottiene solo attraverso la creazione di un sistema che sia in grado di produrre e distribuire benefici alla collettività in maniera continuativa e duratura nel tempo, adeguandosi al contempo, ai cambiamenti attraverso un costante aggiornamento. Per ottenere questo ‘ecosistema’ produttivo – prosegue – e’ indispensabile che i soggetti coordinatori dello sviluppo e i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto sappiano ottimizzare la loro interazione in una filiera radicata nel territorio che così diviene protagonista nella qualità di promotore e utilizzatore delle iniziative”.

“Nello specifico – spiega Marisi – la nostra proposta prevede il coinvolgimento di due Società specializzate nell’integrazione di piattaforme progettuali, la ‘Columbus Management, Service e Technology’ e la ‘Fondazione Bruno Kessler’, che provvederanno alla progettazione, realizzazione e formazione del personale per i centri di produzione di Bio-combustibili, che sarà curata da Algaoil e la produzione di componenti e veicoli per mobilità alternativa e allestimenti speciali per ambulanze a cura della Taumat. Spazio anche all’intelligenza siciliana – conclude il Ceo – con la Saba Tecnology di Campobello di Mazara e il suo innovativo sistema di recupero di acqua dall’umidità dell’aria anche in clima desertico attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, già selezionata per partecipare all’Expò di Dubai 2021”.