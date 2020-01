EX ILVA, DAL TRIBUNALE DEL RIESAME SÌ ALLA PROROGA PER L’ALTOFORNO 2

ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso di Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria contro la chiusura dell'altoforno 2 all'acciaieria di Taranto. E' stata quindi annullata la decisione del giudice del Tribunale di Taranto Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga dell'uso dell'impianto. "La proroga all'uso dell'Altoforno 2 e' un segnale importante volto a salvaguardare la produzione e i posti di lavoro. Il blocco dell'impianto avrebbe aggravato una situazione di per se' critica", commenta Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. "Mi auguro che il piano industriale di ArcelorMittal tenga in considerazione la decisione dell'autorita' giudiziaria. La priorita' e' garantire i livelli occupazionali. No ad ulteriori esuberi", aggiunge Capone. (ITALPRESS). sat/red 07-Gen-20 14:51