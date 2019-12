EX PENTITI RICOSTITUISCONO CLAN, 14 ARRESTI A MESSINA

MESSINA (ITALPRESS) – Blitz antimafia della polizia di Messina: 14 le persone arrestate tra esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti a due pericolosi clan criminali dediti in particolare all'estorsione e al narcotraffico. L'operazione "Predominio" rappresenta l'epilogo delle piu' recenti indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Dda di Messina. A conclusione dell'indagine, condotta tra il luglio del 2018 e il marzo del 2019, "e' stato possibile – sottolineano gli investigatori – rilevare l'intento di alcuni ex collaboratori di giustizia i quali, una volta rientrati in citta', si erano adoperati, in forma stabile ed associata, al fine di riaffermarsi nel panorama criminale locale, guadagnando un proprio spazio nel campo del traffico e spaccio di stupefacenti nonche' attraverso l'intimidazione e l'estorsione". Numerosi gli episodi di spaccio di droga accertati ed e' stato anche rilevato il possesso di armi da parte di alcuni degli indagatii. (ITALPRESS). col2/sat/com 20-Dic-19 09:16