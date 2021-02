Ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, nessuna novità, sit in di protesta

Sit in di protesta davanti ai cancelli dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese mercoledì prossimo. Ad annunciarlo il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e il segretario generale Fim Cisl Palermo-Trapani Antonio Nobile.

“Il ministero dello Sviluppo economico, il 5 febbraio scorso doveva pronunciarsi sul progetto di riconversione industriale per l’ex sito Fiat di Termini per individuare una soluzione occupazionale agli oltre 635 lavoratori in cassa integrazione da oltre 10 anni. La caduta del governo ha fermato tutto e al momento nonostante l’insediamento del nuovo esecutivo e la nomina del nuovo ministro allo Sviluppo economico non si hanno riscontri concreti su chi sta seguendo la crisi dello stabilimento siciliano” – affermano i due rappresentanti sindacali.

Sono oltre 635 i lavoratori che si riuniranno in assemblea per chiedere alle istituzioni regionali e nazionali di agire in tempi brevi rispettando gli impegni presi. “Non si può perdere ulteriore tempo – aggiungono – lo diciamo con forza al nuovo ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Dall’inizio della vertenza dello stabilimento di Termini Imerese con la comunicazione di chiusura del sito sono passati 11 anni. Prima dell’attuale esecutivo Draghi ben sette governi e otto ministri dello Sviluppo economico non solo non sono riusciti a trovare una soluzione industriale e occupazionali dentro lo stabilimento di Termini Imerese, ma nemmeno sono riusciti ad attuare forme di ricollocazione occupazionale in altri ambiti lavorativi per un lavoratore ex-Fiat”.