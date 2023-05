Fabio Fazio lascia la Rai e passa in Warner Bros. Discovery

MILANO (ITALPRESS) – Warner Bros. Discovery annuncia un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva: Fabio Fazio sarà protagonista sul canale Nove. Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni, Fabio Fazio debutterà sul canale Nove già dal prossimo autunno. Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Del progetto farà parte Luciana Littizzetto, protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici di maggior successo. "Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio – commenta Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery – e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno – aggiunge – è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l'arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali tv e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia", conclude. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/com 14-Mag-23 14:18