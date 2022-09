Fabrizio Lembo al Coast to Coast Ausonia a Palermo mercoledì 7 settembre

Una chitarra, un cantante, l’aperitivo al tramonto e il clima fresco creato dall’aria condizionata dentro un locale che sembra un giardino.

Questa la formula perfetta per il concerto chitarra e voce di Fabrizio Lembo, in concerto mercoledì 7 settembre all’aperitivo delle 19,30 all’interno dei locali del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo.

Fabrizio Lembo porterà il suo progetto “Guitar revival”, ovvero un concerto in acustico in cui si potranno ascoltare brani italiani e stranieri dagli anni Ottanta a oggi, servendosi solo dell’ausilio della voce e della chitarra suonata quasi come se fosse una intera orchestra.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke.

Protagonista naturalmente è anche lo spazio interno, strutturato come un giardino, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando, grazie all’aria condizionata, la percezione di fresco.

Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

I concerti continueranno anche nel resto della settimana.

Giovedì 8 settembre, ancora alle 19,30, c’è Marcello La Guardia. L’ingegnere della musica, con il suo modo di fare accurato e pacato, accompagnerà il pubblico a concludere la settimana tra un brindisi e l’altro a cantare. In scaletta brani di: Oasis, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Stereophonics, Nirvana, Peter Cincotti, Doobie Brother, Neil Young, Beatles.

Domenica 11 settembre, nuovamente alle 19,30, la settimana si conclude con i suoi pop swing delicati degli N & L guidati da Noemi Riccardi dei Rouge et noir. Un concerto contrabbasso e voce fatto di un repertorio jazz e swing americano e italiano.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua anche nelle settimane successive, sempre alle 19,30. Il 13 settembre guitar solo di Francesco Palazzolo, il 14 settembre torna in scena Carlo Pipitone con il suo show chitarra e voce tra blues e country. Il 15 settembre arriva un pezzo di Brasile con Fernando Fyaman e il suo soul brasiliano. Il 18 settembre ancora Francesco Vannini. Il 20 settembre si saluta l’estate con il concerto speciale con Max Pòtamo the Piano man. Il 21 settembre festa d’autunno con Vincenzo Palermo e la sua musica brasiliana chitarra e voce. Il 22 settembre c’è Fabrizio Lembo con suo spettacolo, il 25 settembre ancora Fernando Fyaman e il27 settembre gli N&L. Il 28 settembre è il turno del concerto strumentale su chitarra di Salvo Cacioppo. Il 29 settembre Si canta Lucio Battisti con i Non dire no duo. Il 2 ottobre si ricomincia con Marcello Mandreucci.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.