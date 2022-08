Fake five Latin jazz il 6 agosto alla Tonnara Bordonaro a Palermo

Un sabato sera a tutto jazz. Latino per l’esattezza. Quindi, fatto di tanta energia e movimento.

I Fake five latin jazz suonano il 6 agosto alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria.

La serata comincerà alle 19,30 con l’apertura del lounge bar, dove potere fare aperitivo a base di sushi, mentre alle 21 aprirà il ristorante. Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it.

Alle 22 avrà inizio il concerto dei Fake five latin. Sul palco: Carmelo Clemente al pianoforte Luca La Russa al basso, Federico Mordino alle percussioni e Vincenzo Salerno al sassofono. In scaletta brani di Tito Puente e Mongo Santamaria per quanto riguarda il comparto più tradizionalmente latino, e Coltrane e Dizzie Gillespie per il comparto più jazzistico. Spiccano anche adattamenti di artisti contemporanei come Kenny Garret e Poncho Sanchez.

È consigliata la prenotazione attraverso il sito www.tonnarabordonaro.it, oppure su whatsapp al 340 8566996) o telefonicamente al numero 366 5927389.