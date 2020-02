Faraone “Ipotesi governissimo non esiste, ora serve paese unito”

ROMA (ITALPRESS) – "Un'intesa tra Renzi e Salvini per un 'governissimo'? Da quanti mesi dicono questo… Credo siano assolutamente questioni inventate. Lo dico perche' ricordo a tanti che se non c'e' Salvini al governo e' proprio grazie a noi, all'azione di Italia Viva, che ha costruito un percorso proprio per evitare che Salvini andasse al governo con i famosi pieni poteri. E' quindi e' nato questo governo che altri non volevano, a partire proprio dal Pd e da Zingaretti, per cui dire oggi il contrario mi pare surreale". Il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, smentisce i 'rumors' di un 'governo di emergenza' per tornare al voto prima della naturale scadenza della legislatura. "Altra cosa e' dire, e questo lo confermiamo, che in questa fase abbiamo bisogno, a maggior ragione dopo il coronavirus e con gli effetti economici negativi di questo virus e della psicosi da virus che si sta generando, di un paese unito in tutte le forze politiche – spiega ancora Faraone ospite della redazione romana dell'agenzia Italpress – E' stato positivo che si sia votato il decreto legge sugli interventi urgenti contro il coronavirus all'unanimita' alla Camera, l'auspicio e' che avvenga anche in Senato". (ITALPRESS). mc/abr/red 27-Feb-20 18:45