Fase 2, Zacco (Sicilia Futura-Iv): “Aprire negozi in località turistiche”

“Sia concessa la riapertura facoltativa alle attività commerciali che si trovano nelle località balneari, turistiche e in prossimità dei luoghi di culto, ad eccezione dei supermercati e degli outlet, sempre nel pieno rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio”. Lo dice Ottavio Zacco, presidente della commissione attività produttive del comune di Palermo.

“Ho chiesto al sindaco Orlando e all’assessore alle attività produttive Piampiano di predisporre con urgenza un’ordinanza per le attività commerciali che proprio la domenica riscontrano una maggiore presenza di acquirenti e per le quali, in base all’ultima circolare della protezione civile regionale, i sindaci hanno potere di ordinanza – sottolinea Zacco -. Tutto il nostro tessuto socio- economico che sta attraversando momenti di disperazione e di confusione, con una profonda incertezza sul futuro, necessita di risposte concrete e immediate da parte delle istituzioni, senza fronzoli e senza ostacoli burocratici, per questa ragione, auspico che la mia proposta venga accolta quanto prima per dare un forte segnale a tutte le attività commerciali che si trovano in forte sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria che ricordo è ancora in atto”, conclude Zacco.