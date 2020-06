Fase 3 e ripartenza: a Mondello sabato incontro con “Palermo Resiliente”

Secondo appuntamento della neonata rete “Palermo Resiliente” domani, sabato 13 giugno, alle 19, dove al lido “l’Ombelico del Mondo”, sul lungomare di Mondello, in diretta Facebook ed Instagram, si parlerà di impresa, ‘Fase 3’ e ripartenza dopo la crisi, a causa della pandemia, che sta dilagando nei vari settori produttivi.

“Palermo resiliente” è la realtà, ideata da Massimo Rizzuto, esperto in pianificazione strategica territoriale e promotore della rete, che aggrega imprenditori e portatori di interesse del territorio palermitano, che attraverso 8 incontri tematici articolati nelle diverse circoscrizioni comunali, vuol mettere in rete anche la capacità di fare sistema per il rilancio dell’economia produttiva della città di Palermo.

Al confronto, coordinato da Massimo Rizzuto, saranno presenti Marco Mangia di Aeroviaggi, Antonello Mineo del distretto di Meccatronica, Nunzio Reina, vice presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna e Alessandro Cilano, del lido l’Ombelico del Mondo.

“In un momento critico per la nostra città – spiega Rizzuto – bisogna reiventarsi e investire nella capacità delle aziende e dei professionisti, unico motore di rilancio del nostro territorio. La sinergia e la messa a sistema di progettualità innovative potrà garantire, in modo sicuro, un nuovo volano di sviluppo economico e una nuova vision per Palermo”. In programma anche la diretta di Radio Action con Beppe Palmigiano.