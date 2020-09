Fedez torna con il nuovo singolo “Bella storia”

ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 25 settembre – in radio e in digitale – "Bella Storia", il nuovo singolo di Fedez che segue la nuova fase musicale dell'artista, intrapresa in questo 2020. "Bella Storia" segue il successo di "Bimbi per strada", hit estiva certificato disco di platino, che dalla sua pubblicazione è rimasta stabile nella top 15 della classifica FIMI dei singoli più venduti, e che ad oggi conta oltre 29 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su Youtube. (ITALPRESS). mgg/com 21-Set-20 17:16