Ferrero, Dash, Dyson, Amazon E BMW sono i best brands 2021

MILANO (ITALPRESS) – Ferrero, Dash, Dyson, Amazon, BMW: queste le cinque Marche che si sono aggiudicate il titolo di Best Brands 2021 nelle rispettive categorie Best Corporate Brand, Best Product Brand, Best Growth Brand, Best Digital Life Brand e, novità di questa edizione, Best Sustainability Brand. Ad annunciare le "prime della classe" 2021 Enzo Frasio di GfK e Giovanni Ghelardi di Serviceplan che hanno portato Best Brands in Italia sei anni fa, affiancati dal Presidente di UPA Lorenzo Sassoli de Bianchi, che patrocina l'iniziativa, e dai partner storici: Rai Pubblicità, 24ORE System, IGPDecaux, ADC Group. La serata, dagli Studi Rai di via Mecenate a Milano, è stata condotta da Filippa Lagerback e seguita in collegamento da 674 registrati, tra manager e imprenditori in rappresentanza di più di 450 aziende. Best Corporate Brand 2021 è Ferrero Un primato che Ferrero detiene dal 2015, interrotto solo nel 2018 dal brand del Cavallino Rampante, Ferrari che quest'anno si posiziona al secondo posto. La rosa dei dieci finalisti vede poi nell'ordine Barilla, BMW, Nestlè, Pirelli, L'Oréal, Lidl, McDonald's, ENI. In questa classifica – spiega GfK – troviamo i Brand che vengono riconosciuti dagli italiani come delle figure di riferimento, con le quali convivono da anni, che non li hanno mai traditi e che li accompagnano nella buona e nella cattiva sorte". Best Product Brand 2021 è Dash Anche questo brand è un habitué delle top ten di Best Brands da dove si era trovato escluso solo nel 2016, arrivando nel 2019 in terza posizione. A Dash seguono Coca Cola, Mulino Bianco, Rio Mare, Nutella, Findus, Samsung, Lego, Kinder, Mutti. Best Growth Brand 2021 è Dyson A Dyson al primo posto seguono Fairy, Lenovo, Pril, Swiffer, Aperol, Lenor, Volkswagen, Lysoform, Bonomelli. Sei marche su dieci ad ottenere le migliori performance di crescita hanno a che fare con la pulizia e la cura della casa e della persona. Best Digital Life Brand 2021 è Amazon Una classifica composita, variegata che va dal podio di Amazon, già premiata nel 2019, al secondo posto di Samsung, al terzo di PayPal e, a seguire WhatsApp, Booking.com, Google, BMW, Audi, Mercedes, Apple. Best Sustainability Brand 2021 è BMW I bisogni e i desideri aumentano, non sono più soltanto quelli basici, e queste aumentate esigenze sono interpretate in particolare, secondo i consumatori, dalle marche che entrano in questa classifica dove al primo posto ritroviamo BMW, seguita da Mulino Bianco, Regina, Ermenegildo Zegna, Alce Nero, Dash, Mercedes, Lysoform, Kellogg, Electrolux. (ITALPRESS). abr/com 31-Mar-21 13:43