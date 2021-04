ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero entra nel mercato dei gelati confezionati, un mercato che solo in Italia vale complessivamente 1,9 miliardi di euro. "L'obiettivo – spiega una nota del Gruppo – è diventare un attore importante nel mondo dei gelati confezionati della grande distribuzione". Attualmente nella grande distribuzione viene distribuito il 60% del totale dei gelati confezionati venduti in Italia, pari ad un valore di 1,23 miliardi di euro. Il debutto avverrà con gli stecchi – Ferrero Rocher, nelle versioni Classic e Dark, e Raffaello – e i ghiaccioli, con Estathé Ice nei gusti limone e pesca, che, nel corso del mese di aprile, saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione. Il lancio degli stecchi coinvolgerà contemporaneamente – oltre all'Italia – altri quattro Paesi europei: Francia, Germania, Austria e Spagna. "Durante l'estate le praline Ferrero vengono ritirate da tutti i punti vendita per evitare che il caldo le danneggi e vengono reintrodotte solo in autunno. Quindi, grazie all'arrivo dei gelati, i consumatori potranno finalmente avere una valida alternativa da gustare tutto l'anno", spiega Ferrero. Lo sviluppo dei gelati e dei ghiaccioli Ferrero è stato ulteriormente rafforzato grazie alle sinergie con Ice Cream Factory Comaker – una società spagnola leader a livello globale, specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti per gelateria, con più di cinquantacinque anni di esperienza – di cui il Gruppo Ferrero ha acquisito il controllo nel 2019. I gelati Ferrero saranno prodotti nello stabilimento di Alzira, in Spagna (in provincia di Valencia) che, grazie all'allestimento di una linea totalmente nuova, è caratterizzata da impianti innovativi e un alto grado di automazione. È stata anche realizzata una nuova fabbrica – vicina a quella già esistente – dedicata completamente alla copertura di cioccolato per gli stecchi. (ITALPRESS). abr/com 13-Apr-21 16:07