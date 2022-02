Festa ad Aliminusa per i 100 anni di nonno Giovanni

ALIMINUSA (PALERMO) (ITALPRESS) – Conosciuto in paese come “U zu Giovanni Buonadonna”, il nonno di Aliminusa, essendo lui oggi l’unico centenario, è stato festeggiato dall’amministrazione comunale coinvolgendo l’intera comunità. I festeggiamenti del signor Giovanni, che 100 anni li ha compiuti lo scorso 24 febbraio, si sono tenuti presso la casa comunale dopo la celebrazione della messa officiata nella Chiesa Madre di San’Anna.

“U zu Giovanni – ha detto il sindaco Michele Panzarella – è il custode della memoria del passato in cui affondano le radici del presente. E’ un prezioso patrimonio da custodire. Ho voluto che tale evento non passasse inosservato e sono felice di avere trascorso questo momento assieme alla comunità di Aliminusa e a tutta la famiglia di nonno Giovanni che è fonte inesauribile di energia e di allegria. Una voglia di vivere eccezionale che trasmette a tutto il paese e ci fa ben sperare per il futuro”.

(ITALPRESS).