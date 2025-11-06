Festa d’autunno di ItaliaSquisita, ponte enogastronomico tra Sicilia e Calabria

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Un evento gourmet, solidale ed emozionante: la Festa d’Autunno di ItaliaSquisita, che si è tenuta nella suggestiva cornice dell’Atlantis Bay VRetreats a Taormina, ha unito la cultura del cibo alla bellezza del territorio, creando un ponte enogastronomico tra Sicilia e Calabria. In partnership con ItaliaSquisita, si legge in una nota, ADV Maiora Comunicazione Integrata ha contribuito a dare vita a una visione condivisa fondata su qualità, eleganza e innovazione, rafforzando il racconto dell’eccellenza gastronomica di due regioni dal patrimonio enogastronomico straordinario. Un progetto, sottolinea la nota, che nasce per valorizzare i territori e rafforzare le relazioni tra aziende, produttori, istituzioni e professionisti del settore attraverso eventi, progetti editoriali e contenuti digitali, garantendo coerenza, visibilità e valore aggiunto alle aziende coinvolte. Una sinergia pensata per costruire relazioni solide e durature con i partner, offrendo esperienze memorabili e sempre più rilevanti nel mondo dell’eccellenza gastronomica.

“ADV Maiora ha come obiettivo, quello di costruire connessioni autentiche tra brand, territorio e pubblico. Crediamo in una comunicazione strategica e coerente, capace di valorizzare l’eccellenza e trasformare ogni progetto in un’esperienza memorabile. La nostra forza sta nella capacità di interpretare le esigenze delle aziende e tradurle in visioni condivise, con professionalità, passione e uno sguardo sempre rivolto all’innovazione”, dichiara Daniele Cipollina, CEO di ADV Maiora.

La serata ha visto protagonisti chef stellati Michelin, maestri della tradizione e della pasticceria, giovani talenti emergenti, professionisti della panificazione e della mixology: un autentico viaggio sensoriale attraverso i sapori identitari del Mediterraneo. Avvolti dalla luce del tramonto e dal profumo del mare, gli ospiti hanno vissuto un percorso di gusto unico, un susseguirsi di creazioni salate e dolci, amuse-bouche e piatti signature, raccontati con eleganza e tecnica. Il tutto accompagnato da vini pregiati, cocktail d’autore, birre artigianali e distillati di pregio. Anche in questa edizione, l’intero ricavato è stato destinato a un progetto benefico: il sostegno all’Associazione Penelope, riconosciuta e attiva dal dicembre 1996 sul territorio del distretto di Taormina.

L’associazione opera per contrastare la grave marginalità adulta e per promuovere accoglienza, protezione e inclusione sociale di persone senza dimora, singoli e famiglie in condizioni di povertà estrema, vittime di emarginazione, migranti vittime di tratta e sfruttamento sessuale o lavorativo, donne vittime di violenza di genere, persone diversamente abili e soggetti sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria.

