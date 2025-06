Festa del calcio siciliano, Morgana “Tante novità per la terza edizione”

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 27 giugno alle ore 16:00 sarà la Sala Rossa della sede del Comitato regionale Sicilia della Lnd ad ospitare la terza edizione della Festa del calcio siciliano. Per il terzo anno consecutivo si replica una manifestazione entrata ormai di diritto nella programmazione del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti. A condurre l’evento i giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli.

La kermesse sarà preceduta dall’evento formativo dal titolo “La sostenibilità nelle organizzazioni sportive dilettantistiche”, il seminario avrà inizio alle ore 9, nella Sala Rossa del Comitato regionale Sicilia: apriranno il dibattito i saluti del presidente del Cr Sandro Morgana e del presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone. Nel corso della mattina seguiranno gli interventi dei relatori ed il convegno sarà concluso dall’intervento della prof.ssa Laura Santoro, ordinario di Diritto privato e Diritto sportivo presso l’Università degli Studi di Palermo.

Nel pomeriggio la Festa del calcio siciliano, ideata e organizzata dal Comitato regionale Sicilia della Lnd presieduto da Sandro Morgana, vedrà, come sempre, protagoniste le squadre vincitrici dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda categoria, fino a quelli giovanili, al calcio a 5, al calcio femminile e agli eSport nella stagione 2024-25 che nell’occasione verranno premiate con la consegna della coppa alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete.

Nel pomeriggio di spettacolo e intrattenimento, verranno assegnati anche i premi speciali: Premio “Filippo Lentini” al miglior calciatore; Premio “Bino Abisso” al miglior allenatore; Premio “Angelo Amendolia”, al miglior arbitro; Premio “Gianfranco Provenzano” alla carriera; Premio “Speciale Orazio Siino” e Premio “Franco Zuccalà”, alla stampa sportiva. Inoltre, ci sarà una menzione all’arbitro Diego Alfonzetti, dopo la vile aggressione subita in questa stagione.

Sarà premiata la Rappresentativa siciliana di Calcio a 5 Juniores campione d’Italia al Torneo delle Regioni in Emilia Romagna e verrà consegnato all’Associazione culturale “La casa di Lucia” di Bompietro, il premio di solidarietà che ha rappresentato una delle iniziative promosse dal CR Sicilia in occasione del Torneo delle Regioni, denominata “Gol per la Beneficenza”: sono stati donati 5 euro per ogni gol segnato durante il Torneo per un totale di 2.665 euro.

“La festa del calcio siciliano è la festa di tutti: un appuntamento di incontro con il mondo del calcio isolano, ormai entrata di diritto nell’agenda del nostro Comitato regionale, giunta alla terza edizione, sempre con grandi novità. Dopo il grande successo di pubblico e di partecipazione, delle ultime due edizioni – ha tenuto a sottolineare il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana – vedrà protagonisti tutti i vincitori dei nostri campionati regionali, maschili e femminili, ma non solo: i premi speciali, la professionalità di Nadia La Malfa e di Roberto Gueli nella conduzione del programma saranno la cornice perfetta del pomeriggio di festa all’insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo”.

