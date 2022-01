Festival di Sanremo: commenti maxi gruppo ascolto con social “WeVoz”

Da lunedì prossimo, e per tutta la settimana, il nuovo social network interamente dedicato alla voce, tutto “made in Italy”, realizzato da una start up di Termini Imerese, ospiterà “Sanremo in voz”: un maxi gruppo di ascolto per una visione collettiva dell’appuntamento canoro più importante in Italia e seguito in tutto il mondo.

Il social network della voce WeVoz sarà la vetrina pop per commentare canzoni, outfit e ospiti della 72/ma edizione del Festival di Sanremo. Inviata speciale all’Ariston la palermitana Monia Arizzi, già volto di ‘Non è la Rai’. La community potrà interagire sulla piattaforma online wevoz.com e commentare insieme, attraverso i “voz”, scenografia, canzoni, performance e outfit dei protagonisti.

Con “Sanremo in Voz” gli utenti avranno la possibilità di condividere contenuti vocali di breve durata scegliendo tra le diverse categorie dedicate al Festival tra cui satira, gossip, karaoke e curiosità. A differenza di altre piattaforme, su Wevoz si potrà vivere l’annuale rito sanremese interagendo con gli altri ma senza perdere neanche un minuto dello show.

La piattaforma social, infatti, consente la riproduzione continua dei contenuti offrendo all’utente un’esperienza interattiva, innovativa e screenless, senza quindi dover utilizzare lo schermo. I creatori di WeVoz hanno in serbo anche un’altra sorpresa per gli utenti.

Monia Arizzi da Sanremo racconterà ‘live’ sulla piattaforma social le emozioni in scena sul palco e dietro le quinte, permettendo ai partecipanti di “Sanremo in voz” di vivere, in un modo totalmente nuovo, il Festival di Sanremo.