FI-Lega, in Sicilia accordo su Prestigiacomo. La Russa “Nessun veto, ma parliamo”

PALERMO (ITALPRESS) – Nel centrodestra siciliano crescono le quotazioni per la candidatura unitaria di Stefania Prestigiacomo per le Regionali. Forza Italia e Lega hanno trovato l’accordo sul nome dell’ex ministro, dopo che Nino Minardo, leader del Carroccio nell’Isola e indicato come papabile candidato per la corsa a Palazzo Orleans, ha deciso di mantenere l’incarico da deputato nazionale, dando via libera alla Prestigiacomo. “Ringrazio Nino Minardo per la disponibilità mostrata nei confronti di un candidato di Forza Italia alla Presidenza della Regione siciliana, che ci consente di uscire dall’impasse”, annuncia Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. “La Lega si è dimostrata un partito sensibile nei confronti dell’intera coalizione – aggiunge Miccichè -. Un grazie a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi che si sono adoperati per trovare la

soluzione. Speriamo che anche gli altri alleati della coalizione dimostrino lo stesso spirito di collaborazione. La nostra candidata Stefania Prestigiacomo è la persona migliore per sfidare

i mille problemi atavici di questa Regione e per gestire con intelligenza ed equilibrio i rapporti con tutti i partiti dell’alleanza”. “Chapeau al nostro segretario regionale Nino

Minardo. Fare tanti passi indietro per farne tanti in avanti. Questa è la filosofia per la “Lega-Prima l’Italia”, evidenzia Francesco Scoma, deputato della Lega e membro

dell’ufficio di Presidenza della Camera.

Resta ancora da sciogliere il nodo Fratelli d’Italia. Per il partito di Giorgia Meloni il nome resta quello dell’uscente Nello Musumeci, che punta al bis, ma si potrebbe convergere su un candidato unitario, a patto che sia gradito a tutte le forze della coalizione. Negli scorsi giorni sembrava impossibile che il nome potesse essere quello della Prestigiacomo, anche per via delle posizioni sull’immigrazione lontane da quelle della Lega, ma lo scenario appare cambiato rispetto a qualche giorno fa. “Sulle regionali in Sicilia stiamo discutendo, aspettiamo ancora qualche ora o qualche giorno. Stiamo parlando con gli alleati senza veti e senza preclusioni, cercando la migliore soluzione per tutti”, sottolinea all’Italpress il

senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa. Che aggiunge: “Fermo restando che stiamo ancora però cercando di capire perché non va bene un candidato uscente incensurato, onesto e che ha il miglior risultato nei sondaggi – ha aggiunto il cofondatore di FdI sul nodo legato alla ricandidatura di Nello Musumeci – Vediamo, stiamo parlando tra di noi, Fratelli d’Italia ha uno stile nelle trattative”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).