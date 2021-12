Fiasconaro fra i protagonisti di “Una Mole di panettoni”

Fiasconaro, pluripremiata eccellenza dolciaria siciliana con quartier generale a Castelbuono (PA), sarà ospite d’onore della decima edizione di “Una Mole di Panettoni”, evento di riferimento per i migliori lievitati italiani, che si terrà a Torino il 4 e 5 dicembre. E sarà proprio il panettone monumentale da 10 kg realizzato dai maestri pasticceri dell’azienda siciliana a celebrare il decimo compleanno della manifestazione. “Una Mole di Panettoni” sarà un vero e proprio viaggio tra i migliori lievitati di pasticceria d’Italia: qualità, ricerca di materie prime sceltissime e rispetto per la tradizione hanno guidato l’organizzazione nella selezione degli ospiti. Gli oltre 35 maestri fornai e pasticceri che saranno presenti alla kermesse dolciaria, sono stati selezionati con cura tra coloro che utilizzano esclusivamente il metodo artigianale per un panettone fresco e naturale, senza additivi e conservanti. Ospite d’eccezione sarà Mario Fiasconaro, pastry chef che eredita la creatività e la bravura del padre, il maestro Nicola Fiasconaro, recentemente nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ambasciatore nel mondo dei grandi lievitati italiani. “Sin dalla prima edizione – ha commentato Mario Fiasconaro – la nostra azienda è testimonial di questa manifestazione, alla quale abbiamo sempre dedicato una creazione artistica a tributo dell’arte dolciaria e del patrimonio artistico-culturale della città di Torino. Quest’anno la manifestazione festeggia un compleanno importante, 10 anni di Una Mole di Panettoni e 10 anni della nostra amicizia. Per l’occasione abbiamo creato un monumentale panettone da 10 chili nella versione del lievito madre tecnica piemontese”.

