ROMA (ITALPRESS) – "Fico Eataly World aprirà all'estero, perché l'idea di un parco del cibo italiano è espressione di uno dei settori in cui siamo riconosciuti nel mondo". Lo ha detto Stefano Cigarini, amministratore delegato di FICO Eataly, in un'intervista all'Italpress. "Fico Eataly World nasce dall'intuizione geniale dei gestori del centro agroalimentare di Bologna e da parte di Oscar Farinetti che è rendere la filiera del cibo protagonista – ha aggiunto -. Fico Eataly World porta i visitatori in un parco dove l'esperienza legata al cibo è a tutto campo, in cui l'intera filiera del food a partire dalla terra e l'agricoltura, è raccontata in maniera divertente, esperienziale e innovativa. Fico fa vivere il cibo, giocare con il cibo, provare il cibo. Si può impastare la pizza, salire su una giostra di pasta o attraversare una forma di formaggio da 9 metri ma anche imparare a cucinare. La somma di queste esperienze legate al cibo e al cibo di eccellenza esiste solo a Fico Eataly World", ha concluso Cigarini. (ITALPRESS). cga/sat/red 10-Feb-22 13:07