Fiera Milano, si dimette AD Fabrizio Curci “Triennio intenso”

MILANO (ITALPRESS) – Fabrizio Curci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A. L'efficacia a valle della riunione consiliare gia' prevista per il 18 giugno 2020, motivate dalla decisione di intraprendere un nuovo percorso professionale e personale. "Quello trascorso in Fiera e' stato un triennio incredibilmente intenso che mi ha concesso la possibilita' di conoscere ed apprezzare una realta' inaspettata dal potenziale enorme. Fiera Milano e' un'Azienda solida, non solo finanziariamente, ma soprattutto perche' fatta di persone e professionisti straordinari che sapranno condurla verso nuovi traguardi ancora piu' ambiziosi" ha dichiarato Curci. Il Consiglio di Amministrazione ha rivolto a Curci il pieno ringraziamento "per aver predisposto, proposto e attuato nel corso del suo mandato uno sfidante piano di risanamento, messa in sicurezza e rilancio di Fiera Milano e per aver stabilito le premesse organizzative, commerciali, di innovazione e di sviluppo per la prosecuzione del percorso di consolidamento e crescita della Societa'". urci detiene alla data odierna 390.208 azioni Fiera Milano. (ITALPRESS). pc/com 03-Giu-20 22:49