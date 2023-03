Figli coppie gay, Schlein “Pronta una legge per il Parlamento”

MILANO (ITALPRESS) – "Giornata di bellissima partecipazione qui in piazza della Scala: moltissime persone che rivendicano i propri diritti negati e noi siamo al loro fianco per contrastare ogni forma di discriminazione che colpisce tutte le famiglie, tutti i figli. Ci stiamo già muovendo per portare avanti anche in parlamento quelle aspettative che sono emerse anche oggi dalla piazza". Lo ha affermato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della manifestazione in piazza della Scala a Milano contro lo stop alla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. "La legge è stata già presentata. Spingeremo perché sia presto calendarizzata e lavoreremo anche con le altre forze di opposizione, perchè questa è una battaglia di civiltà che riguarda il futuro dell'Italia e dell'Europa". "Dobbiamo convincere questo governo – aggiunge – che le discriminazioni non hanno portato mai ad un avanzamento della società, perché la società più sicura è quella più inclusiva, che non discrimina e che non lascia indietro nessuno e nessuna". -foto xh7- (ITALPRESS). xh7/mgg/red 18-Mar-23 19:10