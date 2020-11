Figuccia alla Lega, affondo dell’Udc: “Dante lo avrebbe collocato tra gli ignavi”

Il passaggio di Vincenzo Figuccia alla Lega ha provocato una serie di reazioni sia nel partito di arrivo che in quello di provenienza. Nel Carroccio non tutti hanno stappato lo champagne, anzi. Elio Ficarra ha raccolto il soprabito ed ha salutato il suo (ex) partito in Consiglio comunale. Voci bene informate riferiscono di mal di pancia anche per Igor Gelarda e Alessandro Anello, con quest’ultimo tentato dalle profferte di Gianfranco Miccichè. Ma per il momento l’ex alfaniano è stato nominato segretario cittadino e l’allarme sembra rientrato.

Chi non ha digerito il cambio di casacca, invece, è proprio l’Udc, che in pochi giorni si è visto scippare Margherita La Rocca Ruvolo da Forza Italia e Vincenzo Figuccia e famiglia dalla Lega.

“Vincenzo Figuccia ha sempre una certificazione in tasca, si sposta da un partito all’altro per alzare il prezzo. Non servono commenti sul passaggio alla Lega di Salvini. Vincenzo Figuccia ha già i galloni di colonnello tra gli adepti di Alberto da Giussano poiché è il prototipo dei populisti” – hanno attaccato con una nota una nota congiunta le segreterie nazionale e regionale dell’Udc Italia.

“Abbiamo conosciuto Figuccia nel nostro partito – continua la nota – e sappiamo come egli sia più adatto alle sceneggiate che ad assumersi responsabilità di governo, come quando lasciò l’incarico di assessore nel governo Musumeci a cui lo avevamo designato credendo sincera la sua voglia di lavorare concretamente per la Sicilia. In realtà Figuccia – continua l’Udc – è un novello Masaniello che gonfia il petto davanti al popolo e poi non fa nulla per trovare soluzioni e per assumersi responsabilità dirette nell’amministrazione. Meglio una diretta Facebook che lavorare nelle istituzioni per dare risposte concrete. Non avremmo voluto scomodare il Poeta per esprimerci sull’approdo di Vincenzo Figuccia alla Lega, ma siamo certi che Dante l’avrebbe collocato tra gli ignavi” – concludono i vertici dell’Udc.