Finali campionati italiani assoluti 2021 di Pesi a San Marino

ROMA (ITALPRESS) – Si svolgeranno nel week end del 20 e 21 novembre le finali dei Campionati italiani Assoluti 2021 di pesistica olimpica. Nell'occasione, si potranno ammirare i migliori pesisti italiani sul palcoscenico di San Marino, che ospita la manifestazione azzurra in virtù della storica amicizia che lega le due federazioni di pesistica. A pochi giorni dalle finali Esordienti di Verona, che ha premiato i migliori under 13 e under 15 d'Italia, la pesistica olimpica di alto livello torna protagonista con 126 atleti e 123 atlete di tutte le età che si sfideranno al MultiEventi Sport Domus della Repubblica sammarinese. Si inizierà con le categorie 55 kg / 61 kg maschili, per concludersi con l'ultima gara delle categorie 87 kg / +87 kg femminili. La due giorni sarà impreziosita dalla cerimonia di sabato 20 novembre durante la quale verranno premiati i medagliati olimpici italiani e sammarinesi, alla presenza delle più alte cariche di San Marino e della Fipe. Saranno infatti presenti i tre campioni azzurri che hanno fatto emozionare con i loro successi di Tokyo: Mirko Zanni, Giorgia Bordignon e Nino Pizzolato, protagonisti di un momento di celebrazione a loro dedicato. Insieme a loro anche gli atleti biancoazzurri, che hanno vinto le prime medaglie olimpiche a Tokyo: la tiratrice Alessandra Perilli, che ha conquistato il bronzo nella specialità Trap e l'argento insieme a Gian Marco Berti nel mixed trap, e Myles Amine che ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta libera. (ITALPRESS). gm/com 18-Nov-21 17:29