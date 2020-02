Finanza: “La prima Accademia del Gestore” per formare nuovi professionisti

Formazione e selezione di nuove figure professionali nel mondo finanziario. Nasce in Italia “La prima Accademia del Gestore” con la formazione di due figure professionali: trader e analista finanziario. Fondatori due giovani imprenditori: il siciliano Cristoforo Giordano e il pugliese Daniele Casamassima.

Si può vivere di Trading on line? A rispondere saranno i professionisti del settore in occasione degli eventi di Palermo domenica 1 marzo, alle 10, all’hotel Wagner e giovedì 5 marzo a Catania, alle 17.30, al Teatro Musco. Interventi di: Cristoforo Giordano, Trader indipendente della Giordano Istruzione Trading, prima scuola del sud Italia, e Daniele Casamassima, fondatore di Pure Market Broker.

“La mia intenzione è quella di rivoluzionare la formazione nel settore del trading”, spiega Giordano, “tutti possono provare ad essere finanziariamente liberi, basta studiare fino in fondo ed agire senza aver paura del fallimento”. A soli 25 anni Cristoforo Giordano si è afferma nel mercato valutario e nel 2016 ha aperto Palermo la scuola di formazione di trading, prima in Italia centro-meridionale. Le lezioni individuali o di gruppo, svolte nella sua scuola, sono completate nella trading room in presenza di un tutor, fin quando il corsista non saprà operare autonomamente.

“E’ importante oggi, avere un mentore di riferimento, la possibilità di dialogare di presenza con un esperto del settore, che si possa conoscere fisicamente e non virtualmente. Organizzare incontri in giro per l’Italia – continua Giordano – serve a fare la differenza. Organizzare seminari per dimostrare la pratica su grafici di come analizzare uno specifico strumento finanziario, ma anche per riconoscere le occasioni valide dalle numerose truffe che circolano in rete.

Presente al seminario sarà anche Daniele Casamassima, Ceo della Pure Market: a 34 anni, è uno dei più giovani broker internazionali. Il suo percorso di studi finanziari a Siena, l’incarico di promotore finanziario per una banca online; Daniele al compimento dei suoi 22 anni diventa promotore finanziario e nel 2010 viene selezionato per collaborare con un broker londinese. La sua esperienza formativa nel Regno Unito, sia per le relazioni che per la conoscenza delle lingue, lo portano ad un cambiamento di vita, sia personale che lavorativa, che lo hanno portato nel 2016 a fondare il Pure Market Broker.

