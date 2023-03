Finlandia, via libera dal Parlamento all’ingresso nella Nato

HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Via libera dal Parlamento finlandese all'ingresso del Paese nella Nato. I voti favorevoli sono stati 184, quelli contrari 7. Per la promulgazione manca ora solo la firma del presidente della Repubblica Sauli Niinisto. Per l'ingresso ufficiale nella Nato serve la ratifica anche dell'adesione da parte di Turchia e Ungheria, gli unici fra i 30 paesi membri dell'Alleanza Atlantica a non aver ancora votato sul tema. La Finlandia, insieme con la Svezia, ha avviato la procedura per l'adesione alla Nato dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. "Una guerra genocida", come ha ribadito oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 01-Mar-23 15:40