Fiorello sceglie la base di Prima ero bravo del siciliano Fallen come sigla di Viva Rai 2

Fiorello si innamora di una base musicale con un ritmo rap made in Sicilia e la fa diventare sigla introduttiva dell’ultima puntata di “Viva Rai 2”.

Il conduttore televisivo, nato a Letojanni, in provincia di Messina, ha infatti scelto i suoni di “Prima ero bravo” del conterraneo Giuseppe Ulfo in arte Fallen, come intro dell’ultima puntata del programma della mattina “Viva Rai 2”, in onda sulla seconda rete: https://www.raiplay.it/video/2022/12/Viva-Rai2-Puntata-del-21122022-924b6e90-045b-4da5-b417-b71304b45517.html.

Il brano, cantato dal rapper Warez, il cui testo è stato rimodulato per l’occasione, racconta in chiave comica la difficoltà di un giovane che vive la notte a svegliarsi per seguire la trasmissione, nonostante l’impegno, perché “inizia troppo presto” (qui il drobox con il video specifico: https://www.dropbox.com/s/f77j41xepsgltis/VIVARAI2%20-%20Prima%20Ero%20Bravo.mov?dl=0).

Un nuovo successo per il beatmaker e produttore di Messina Fallen, nato nel 2001, che ha scoperto a sorpresa la decisione di Fiorello. Il singolo originale di “Prima ero bravo” è disponibile su tutte le principali piattaforme online: https://links.altafonte.com/v51dwqv .