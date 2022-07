I fiori della piccola Ida, in scena il 12 luglio al parco di Villa Pantelleria a Palermo

Uno spettacolo di danza all’insegna della rinascita artistica dopo due anni di immobilità e sofferta distanza dai palcoscenici. C’è tutto questo senso di trasporto dietro a “I fiori della picola Ida”, l’atteso appuntamento con i danzatori di Ensemble Company 2.0 A.S.D, realtà palermitana di formazione coreutica diretta da Marcello Carini, che andrà in scena martedì 12 luglio, alle 20,30, al Parco Villa Pantelleria in Vicolo Pantelleria 10 a Palermo.

Dall’omonima fiaba di Christian Andersen, in una rielaborazione di testi di Chiara Giacopelli, lo spettacolo si offre al pubblico come un vero e proprio racconto in danza, dove le coreografie narrative, sempre onomatopeiche, di Marcello Carini e la voce materna dell’attrice Nunzia Lo Presti nel ruolo di Ida, si fonderanno perfettamente in una eclissi a volte moderata, talvolta impetuosa, incorniciata da echi musicali inconfondibili di Delibes, Čajkovskij, che avranno principio ed epilogo nel tema portante: il ricordo. Ma è un ricordare che danza in direzione del futuro, che guarda indietro solamente con lo scopo di non lasciarsi dettagli lungo la strada, di portarli con sé e ricostruire i sogni di tutti.

La produzione, nel corso della sua lunga preparazione, ha visto il contributo, nelle aspirazioni e nelle direzioni delle coreografie stesse, anche dei Maestri Gianluca Mascia, Marcella Morello, Laura Saitta, Valentina Lo Monaco ed Emanuele Guadalupi, attivi collaboratori del coreografo, regista e direttore artistico dell’evento. I costumi sono curati da Theama for Dance Sartoria. A supporto, infine, della segreteria e del coordinamento alla produzione dell’Associazione Ensemble Company 2.0 A.S.D, rispettivamente, Adele Iezzi e Chiara Lidia Giacopelli.

Ancora una volta Marcello Carini, con la sua capacità, ormai riconosciuta, di cucire a piccolo punto l’animo umano, con tutti i suoi tormenti e tutte le sue passioni, e convertirlo in danza onirica, sarà fedelissimo alle aspettative del suo pubblico.

L’ingresso è consentito previo invito da richiedere a Ensemble Dance Studio in Via Filippo Basile 3 a Palermo, mandando una mail a info@ensemblecompany.it, telefonando ai numeri 3318729786 e 0918917343 o viitando il sito www.ensemblecompany.it.