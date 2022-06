I Firrio al Giardino della musica del Coast to Coast Ausonia

Il mercoledì al tramonto, vissuto con il piacere del sabato, in uno spazio verde ricreato della città. Nuovo appuntamento mercoledì 15 giugno alle 19 col “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

I musicisti protagonisti questa volta sono un brand cittadino amatissimo dai giovani, ovvero I Firrio. in versione duo. Antonino Di Marco, voce e chitarra, e Roberto Molinelli al sax, porteranno un repertorio composto da brani funk, soul, dance e R&B. Da Mark Ronson a Pharrell Williams

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza.

Protagonista naturalmente è il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.

Quattro le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o mandare 24 ore su 24 un WhatsApp al 346 317 4634, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua giovedì 16 giugno con la Monna Lizard band. La prossima settimana il martedì, mercoledì. Il 21 giugno spazio a Marcello Mandreucci e il 22 giugno c’è il Francesca Garofalo duo. L’ultima settimana di giugno si apre con lo show di Marcello La Guardia, seguito il 29 giugno dagli Swing out trio comandati da Leonardo triassi. Il mese fi giugno si conclude il 30 con i Non dire no Lucio Battisti tribute band.

Seguirà il calendario di luglio e agosto, con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.