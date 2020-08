Fisco, Mef “Entrate tributarie migliori delle attese”

ROMA (ITALPRESS) – I dati provvisori sulle entrate tributarie acquisiti al 20 agosto mostrano "un andamento superiore alle attese e una situazione complessiva in via di miglioramento per l'economia italiana". Nel mese di agosto 2020 si è infatti registrato "un rialzo del 9% delle entrate versate dai contribuenti con il modello F24 rispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamento dell'Irpef e dell'Ires versate in autoliquidazione". Così in una nota il Mef. I dati di gettito delle imposte versate in autoliquidazione, ancora provvisori ma riallineati per tener conto delle diverse tempistiche di versamento nei due anni considerati, mostrano infatti "una crescita dell'Irpef del 3,3% e dell'Ires del 4,8%, mentre l'Irap mostra una variazione negativa del 49% legata alla misura del Decreto 'Rilancio' che ha cancellato il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 per le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni". "I dati sulle entrate tributarie si aggiungono ad altre evidenze che ci consentono di auspicare un forte rimbalzo del PIL nel terzo trimestre, dopo la caduta del secondo trimestre confermata dai dati odierni dell'Istat che apportano alla precedente stima una revisione molto contenuta", commenta il ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri. "I consumi interni delle famiglie italiane nei mesi di luglio e agosto si sono riavvicinati ai livelli pre-crisi, anche oltrepassandoli in alcune componenti ad agosto – aggiunge -. Al contempo, gli ordinativi e le aspettative delle imprese, pur rimanendo inferiori al normale, sono ulteriormente saliti nel bimestre. Credo che si debba dare atto al sistema Paese di aver lavorato unito per far fronte ad una situazione senza precedenti". (ITALPRESS). mer/sat/red 31-Ago-20 15:17