Fognini fuori al Roland Garros, Giustino vince dopo 6 ore di gioco

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – È già finita l'avventura parigina di Fabio Fognini. Il tennista ligure esce infatti di scena al primo turno del Roland Garros, terzo Slam della stagione: numero 15 del mondo e 14esima testa di serie, Fognini si è arreso al kazako Mikhail Kukushkin, n.88 Atp, con il punteggio di 7-5 3-6 7-6(1) 6-0. Avanzano invece Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino: il primo piega in cinque set l'ecuadoregno Emilio Gomez per 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(4) 6-3 mentre il tennista napoletano, proveniente alle qualificazioni, ha la meglio sul francese Corentin Moutet per 0-6 7-6(7) 7-6(3) 2-6 18-16 dopo sei ore e 11 minuti di gioco. Il match era stato sospeso ieri al terzo set. Fra le donne approdano al secondo turno Sara Errani e Jasmine Paolini. La tennista emiliana si è imposta all'esordio sulla portoricana Monica Puig per 6-2 6-1 mentre la Paolini ha sconfitto per 6-4 6-3 la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov. Fra i big, debutto positivo per Rafa Nadal, a caccia della 13esima affermazione (6-4 6-4 6-2 su Gerasimov) e per l'ultimo vincitore degli Us Open nonchè finalista delle ultime due edizioni, Dominic Thiem (6-4 6-3 6-3 sul croato Maric Cilic). Nel tabellone femminile avanti Elina Svitolina (7-6 6-4 sulla Gracheva), Kiki Bertens (2-6 6-2 6-0 contro la Zavatska, ora sfiderà la Errani) e Serena Williams, che si è imposta sulla connazionale Kristie Ahn per 7-6(2) 6-0. (ITALPRESS). glb/red 28-Set-20 20:03